HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sakit Hati, Tissa Biani Kini Kritik Pedas Fans Fanatik Fuji

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:00 WIB
Sakit Hati, Tissa Biani Kini Kritik Pedas Fans Fanatik Fuji
Tissa Biani kritik pedas fans Fuji. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Tissa Biani tengah hangat diperbincangkan. Kekasih Dul Jaelani ini kesal lantaran sering dibandingkan dengan selebgram, Fujianti Utami alias Fuji.

Usai mengungkap kekesalannya di komentar video TikTok, Tissa kembali mengamuk. Ia blakblakan bahwa penggemar Fuji terlalu berlebihan dan tak beretika.

“Salah satu fans club di Indonesia yang gak punya akhlak dan etika. Yak, ini dia,” tulis Tissa dikutip di postingan Insta Story-nya, Sabtu (28/10/2023).

Dalam unggahan itu, Tissa memerlihatkan banyak warganet yang membandingkan kepopuleran Tissa dengan Fuji. Bintang film KKN di Desa Penari ini pun mengaku sakit hati denhan ucapan para fans adik Fadly Faisal ini.

“Banyak-banyakin nyenggol Fuji Tis, biar makin terkenal.”

“Fuji gak kenal sama ini orang.”

“Denger-denger rezeki bagusan Fuji.”

Halaman:
1 2
