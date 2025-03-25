Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma

JAKARTA - Tissa Biani menunjukkan rasa hormatnya kepada Norma Risma sebelum memerankan karakter utama dalam film drama Norma: Antara Mertua dan Menantu, produksi Dee Company. Tissa meminta izin langsung kepada Norma yang kisah hidupnya menjadi inspirasi film ini.

Sebagai bentuk penghormatan, kekasih Dul Jaelani itu lebih dulu menghubungi Norma sebelum syuting dimulai. Ia ingin memastikan bahwa Norma memberikan restu atas perannya dalam film yang mengangkat kisah pilu kehidupan Norma sebagai korban perselingkuhan ibu dan suaminya.

"Aku sering komunikasi dengan Mbak Norma. Bahkan sebelum syuting dimulai, aku izin dulu, aku kirim pesan langsung ke beliau, meminta restu karena aku yang akan memerankan karakter Norma," ujar Tissa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tissa ingin memberikan totalitas dalam perannya dan merasa bahwa izin dari Norma adalah hal penting agar ia bisa membawakan karakter tersebut dengan baik.