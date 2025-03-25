Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |15:08 WIB
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma (Foto: IG Tissa Biani)
A
A
A

JAKARTA - Tissa Biani menunjukkan rasa hormatnya kepada Norma Risma sebelum memerankan karakter utama dalam film drama Norma: Antara Mertua dan Menantu, produksi Dee Company. Tissa meminta izin langsung kepada Norma yang kisah hidupnya menjadi inspirasi film ini.

Sebagai bentuk penghormatan, kekasih Dul Jaelani itu lebih dulu menghubungi Norma sebelum syuting dimulai. Ia ingin memastikan bahwa Norma memberikan restu atas perannya dalam film yang mengangkat kisah pilu kehidupan Norma sebagai korban perselingkuhan ibu dan suaminya.

Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma

"Aku sering komunikasi dengan Mbak Norma. Bahkan sebelum syuting dimulai, aku izin dulu, aku kirim pesan langsung ke beliau, meminta restu karena aku yang akan memerankan karakter Norma," ujar Tissa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Tissa ingin memberikan totalitas dalam perannya dan merasa bahwa izin dari Norma adalah hal penting agar ia bisa membawakan karakter tersebut dengan baik.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163367/tissa_biani-cLEb_large.jpg
Tissa Biani Ungkap Konsep Wedding Dream: Nikah di KUA, Sah, Kelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152308/tissa_biani-4ckJ_large.jpg
Alasan Tissa Biani Sempat Trauma Kerokan selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151286/tissa_biani-baSz_large.jpg
Tissa Biani Tuai Cibiran Usai Bandingkan Shafeea Ahmad dengan Anak Annisa Pohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148259/tissa_biani-L3Cx_large.jpg
Tissa Biani Akui Kapok Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3120994/tissa_biani-AaTH_large.jpg
Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/206/3118154/tissa_biani-QFEe_large.jpg
Tissa Biani Alami Perubahan Mental Setelah Bintangi Film Norma
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement