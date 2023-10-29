Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Sentil Fans Fuji, Tissa Biani: Harus Tegas Aja

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:02 WIB
Usai Sentil Fans Fuji, Tissa Biani: Harus Tegas Aja
Tissa Biani ditemui di kawasan Ciledug, Tangerang. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Artis Tissa Biani baru-baru ini tengah menjadi sorotan lantaran bermasalah dengan oknum fans Fuji An, adik ipar almarhum Vanessa Angel.

Tissa Biani merasa jengah lantaran kerap disebut mirip dengan Fuji. Ketika ditanyai perihal tersebut Tissa Biani enggan membahas lebih lanjut.

"Masa sih sama (kaya Fuji) no comment, no comment. Ntar salah dipelintir lagi," kata Tissa Biani saat ditemui di kawasan Ciledug, Tangerang, Minggu (29/10/2023).

Kekasih Dul Jaelani itu menolak untuk disamakan dengan Fuji karena ia merasa tidak mirip dan apa adanya.

"Siapa yang bilang? (mirip Fuji), aku mah apa adanya aja," tutur Tissa Biani.

