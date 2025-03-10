Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk

JAKARTA - Tissa Biani belum lama ini membagikan kisah perjuangannya menghadapi jerawat yang sempat membuatnya merasa tidak percaya diri. Di balik pesonanya di layar kaca, kekasih Dul Jaelani ini mengaku pernah berjuang melawan masalah kulit selama bertahun-tahun.

Melalui akun Instagram-nya, @tissabiani, ia memperlihatkan kondisi wajahnya yang berjerawat serta perjalanan panjangnya dalam mengatasi permasalahan tersebut.

"Aku pernah menjadi #AcneFighter selama 4 tahun. Segala macam usaha sudah kulakukan. Setiap kali bercermin, perasaanku campur aduk—nangis, malu saat bertemu orang-orang terdekat, dan selalu bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir," tulis Tissa dalam unggahannya, dikutip Senin (10/3/2025).

Dalam unggahannya, bintang film Agak Laen ini menunjukkan wajahnya yang sempat mengalami kemerahan akibat jerawat di area pipi dan dahi. Selama empat tahun, ia berusaha berdamai dengan kondisi kulitnya.

Tak bisa dimungkiri, masalah jerawat membuat Tissa merasa sedih dan insecure. Namun, seiring waktu, ia mulai memahami bahwa perjalanan ini justru membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa.

"Dari setiap kejadian, aku belajar menjadi lebih sabar dan menerima diriku, bahkan saat kulitku tidak sempurna," ungkapnya.

Ia juga menyadari bahwa kunci utama dalam menghadapi masalah ini adalah keikhlasan dan penerimaan diri.

"Aku sadar obat yang paling mujarab adalah keikhlasan hati, menerima dan mencintai apa yang sudah ditakdirkan Tuhan. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, semuanya sudah membaik sekarang," tambahnya.

Kisah perjuangan Tissa ini dibagikan bertepatan dengan International Women's Day. Ia berharap para wanita, terutama yang sedang berjuang menghadapi masalah kulit, bisa tetap percaya diri dan mencintai diri mereka sendiri.

"Untuk para wanita dan #AcneFighter di luar sana, aku ingin memberikan semangat. Apa yang kita alami sangat manusiawi dan bukan tanpa alasan. Jangan lupa berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak menyerah dan terus berjuang," pesannya.