HOME CELEBRITY MUSIK

Pamer Permainan Piano, Ricardo Sinaga Sukses Tembus Top 10 Trending Star

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |19:52 WIB
Pamer Permainan Piano, Ricardo Sinaga Sukses Tembus Top 10 <i>Trending Star</i>
Ricardo Sinaga tembus Top 10 Trending Star berkat permainan pianonya. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ricardo Sinaga merupakan salah satu peserta Trending Star yang sukses menembus babak Top 10. Dia dan sembilan peserta lainnya menjalani karantina sejak 23 Oktober silam.

Pria yang akrab disapa Cardo tersebut merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Dia memiliki bakat bernyanyi dan kerap mengunggah video cover lagu di akun media sosial pribadinya.

Dengan suara merdunya, pria asal Medan, Sumatera Utara ini pernah mememenangkan beberapa kompetisi musik nasional, termasuk meraih Piala Presiden dalam ajang Pesparawi pada 2022. Tak sekadar bernyanyi, dia juga piawai memainkan alat musik piano dan gitar.

Ingin mewujudkan mimpinya menjadi penyanyi, Ricardo Sinaga kemudian mengikuti audisi online Trending Star. Membawakan lagu Rindu Setengah Mati milik D'Masiv sambil bermain piano, Cardo sukses mencuri hati juri yang membuatnya masuk ke babak Top 10.

Ricardo Sinaga tembus Top 10 Trending Star berkat permainan pianonya. (Foto: MNC Media)

Buat yang penasaran dengan perjalanan Ricardo Sinaga sebagai top 10 di ajang pencarian bakat Trending Star, cek aktivitasnya di YouTube Channel HITS Records, ya!

(SIS)

