Mengenal Joko Sinyo, Top 10 Trending Star yang Ternyata Seorang ASN

JAKARTA - Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia yang diinisiasi StarHits dan YouTube Indonesia, telah sampai pada tahap karantina Top 10. Mereka siap mengejar mimpi menjadi bintang melalui Trending Star.

Salah satu peserta Top 10 adalah Djoko Ahmad Pratomo atau yang akrab disapa Joko Sinyo. Anak sulung dari dua bersaudara ini adalah seorang ASN di Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla). Profesi itu membuatnya kerap berlayar.

Walaupun saat ini Joko Sinyo berdomisili di Cilacap, Jawa Tengah, namun dia sebenarnya keturunan Medan. Memiliki bakat menyanyi dan bermain alat musik, dia pernah beberapa kali mengikuti ajang pencarian bakat, salah satunya Indonesian Idol.

Untuk menuangkan hobinya dalam dunia musik, Joko Sinyo membuka sebuah channel YouTube di mana dia merilis beberapa lagu. Ingin menggapai impiannya sebagai penyanyi, dia pun memutuskan engikuti audisi online Trending Star.

Lagu Sudahi Perih Ini milik D'Masiv membawa pria kelahiran 1997 ini masuk ke Top 10. Penasaran dengan perjalanan Joko Sinyo di Top 10 Trending Star? Ikuti terus kegiatan para peserta Trending Star di channel YouTube HITS Records.*

