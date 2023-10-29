Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tonton Episode Hunger of Souls BIMA S, Minggu Siang Hanya di MNCTV

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |07:45 WIB
Tonton Episode Hunger of Souls <i>BIMA S</i>, Minggu Siang Hanya di MNCTV
Episode Hunger of Souls BIMA S. (Foto: MNC Animation)
A
A
A

JAKARTA - Animasi BIMA S akan kembali tayang di MNCTV, pada Minggu (29/10/2023), pukul 13.30 WIB. Animasi superhero ini bercerita tentang petualangan Satria dan sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan tujuh matrix. 

Episode Hunger of Souls bercerita tentang rencana Satria mengevakuasi Jane ke Hydome Town, tempat yang aman dari radiasi virus dan serangan growler. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu Maverick dan Infernus yang sedang bertarung hebat. 

Mampukah Satria dan teman-temannya menyelamatkan para pengungsi dari Maverick dan Infernus? Tonton Episode Hunger of Souls BIMA S Season 2 hanya di MNCTV, pada 29 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB. 

Animasi BIMA S diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik. Tayang perdana pada 2020, serial animasi ini menjadi tontonan favorit keluarga Indonesia pada akhir pekan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
