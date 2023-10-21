Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Episode The Mavericks BIMA S, Tayang Minggu Hanya di MNCTV

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |20:09 WIB
Episode The Mavericks <i>BIMA S</i>, Tayang Minggu Hanya di MNCTV
Animasi Bima S. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - MNCTV kembali menghangatkan akhir pekan keluarga Indonesia dengan menayangkan serial animasi BIMA S. Animasi superhero bergenre laga dan adventure ini akan tayang pada Minggu (22/10/2023), pukul 11.30 WIB. 

Animasi BIMA S merupakan adaptasi BIMA Satria Garuda Series yang dikemas dalam format 3D dengan konsep universe dan jalan cerita lebih menarik. Animasi ini produksi MNC Animation, anak usaha MNC Pictures, bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk. 

Kisahnya tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix. Dalam episode kali ini, Jane kehilangan kakak dan teman-temannya imbas pertarungan besar antara Verde dan Mavericks. 

Keberadaan Infernus Durnaga, Bima Garuda, dan Xion mengancam posisi Mavericks di bumi. Mereka murka dan mulai menyerang Bima dan Verde. Siapa Mavericks dan sekuat apa mereka sebenarnya? 

Saksikan Episode The Mavericks BIMA S Season 2 selengkapnya hanya di MNCTV, pada 22 Oktober 2023, pukul 11.30 WIB. 

Animasi Bima S. (Foto: MNCTV)

Animasi BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi tontonan favorit akhir pekan keluarga Indonesia. Hal ini membuat animasi ini meraih penghargaan Televisi Program Animasi Terbaik Anugerah KPI Awards 2022. 

Program ini tak sekadar menawarkan aksi dan petualangan, namun juga mengusung pesan moral tentang persahabatan, pengorbanan, kebenaran, dan perjuangan. Karena itu, saksikan terus BIMA S di MNCTV, RCTI+, dan www.rctiplus.com.* 

(SIS)

