3 Sosok Terkenal Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Ganjar Pranowo, Nomor 2 Bikin Heboh

Ganjar Pranowo berulang tahun ke-55 tepat di Hari Sumpah Pemuda. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo resmi berusia 55 tahun di peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 2023. Tak sedikit warganet yang memberikan ucapan selamat di momen bahagia sang calon presiden.

“Selamat hari Sumpah Pemuda dan selamat bertambah usia buat pemimpinku yang selalu bisa mengerti dan mewakili anak muda,” ujar akun Instagram @ikbalb** di kolom komentar unggahan Ganjar Pranowo.

Akun @bagus** menambahkan, "Selamat Sumpah Pemuda dan selamat ulang tahun buat Pak Ganjar. Terus maju untuk niat baik yang ada di dalam diri, demi memajukan Indonesia.”

Selain warganet, ada juga beberapa public figure yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar Pranowo melalui platform sosial media. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

1.Ridwan Kamil

Ridwan Kamli mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar Pranowo melalui kolom komentar unggahannya. Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu, terlihat menuliskan, "Wilujeng Tepang Taun, Mas Ganjar. Mugia bagja salawasna.”

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tulisan Ridwan Kamil itu memiliki arti “Selamat ulang tahun mas Ganjar. Semoga selalu bahagia”. Komentar tersebut kemudian mendapat like dari Ganjar Pranowo.

2.Anies Baswedan

Ucapan selamat ulang tahun berikutnya datang dari Anies Baswedan. Melalui akun X miliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuliskan, “Slamet ulang tahun, Dab! Mugi-mugi terus sehat, nek ono daladh-daladh bareng ojo lali ngundang ya."

Cuitan Anies itu kemudian dibalas Ganjar Pranowo dengan sebuah ucapan terima kasih. "Maturnuwun Dab. Sampeyan mugo-mugo sehat terus yo. Duh, tanggal tua lagi poya mothig e,” tulisnya bernada guyon.