Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Sosok Terkenal Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Ganjar Pranowo, Nomor 2 Bikin Heboh

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:14 WIB
3 Sosok Terkenal Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Ganjar Pranowo, Nomor 2 Bikin Heboh
Ganjar Pranowo berulang tahun ke-55 tepat di Hari Sumpah Pemuda. (Foto: Instagram/@ganjar_pranowo)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo resmi berusia 55 tahun di peringatan Hari Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 2023. Tak sedikit warganet yang memberikan ucapan selamat di momen bahagia sang calon presiden.

“Selamat hari Sumpah Pemuda dan selamat bertambah usia buat pemimpinku yang selalu bisa mengerti dan mewakili anak muda,” ujar akun Instagram @ikbalb** di kolom komentar unggahan Ganjar Pranowo.

Akun @bagus** menambahkan, "Selamat Sumpah Pemuda dan selamat ulang tahun buat Pak Ganjar. Terus maju untuk niat baik yang ada di dalam diri, demi memajukan Indonesia.” 

Selain warganet, ada juga beberapa public figure yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar Pranowo melalui platform sosial media. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

1.Ridwan Kamil 

Ridwan Kamli mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar Pranowo melalui kolom komentar unggahannya. Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu, terlihat menuliskan, "Wilujeng Tepang Taun, Mas Ganjar. Mugia bagja salawasna.

Ucapan selamat ulang tahun dari Ridwan Kamil untuk Ganjar Pranowo. (Foto: Instagram/@ridwankamil)

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tulisan Ridwan Kamil itu memiliki arti “Selamat ulang tahun mas Ganjar. Semoga selalu bahagia”. Komentar tersebut kemudian mendapat like dari Ganjar Pranowo.

2.Anies Baswedan

Ucapan selamat ulang tahun berikutnya datang dari Anies Baswedan. Melalui akun X miliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuliskan, “Slamet ulang tahun, Dab! Mugi-mugi terus sehat, nek ono daladh-daladh bareng ojo lali ngundang ya."

Ucapan selamat ulang tahun dari Anies Baswedan untuk Ganjar Pranowo. (Foto: X/@aniesbaswedan)

Cuitan Anies itu kemudian dibalas Ganjar Pranowo dengan sebuah ucapan terima kasih. "Maturnuwun Dab. Sampeyan mugo-mugo sehat terus yo. Duh, tanggal tua lagi poya mothig e,” tulisnya bernada guyon. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/13/205/2969676/seru-seruan-di-semarang-ganjar-nge-jam-lesehan-bareng-slank-dan-warga-Z3Hrj4Uwrj.jpeg
Seru-seruan di Semarang, Ganjar Nge-Jam Lesehan Bareng Slank dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/33/2968453/ganjar-mahfud-berduka-seniman-wayang-asal-solo-meninggal-dunia-mZrLs64aBO.jpg
Ganjar-Mahfud Berduka, Seniman Wayang Asal Solo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967921/yenny-wahid-sumbang-suara-di-hajatan-rakyat-cibinong-bawakan-lagu-untuk-indonesia-SiuLaikGQa.jpg
Yenny Wahid Sumbang Suara di Hajatan Rakyat Cibinong, Bawakan Lagu Untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967890/hajatan-rakyat-cibinong-turut-dimeriahkan-5-penyanyi-jebolan-kdi-tLxLZw3sZr.jpg
Hajatan Rakyat Cibinong Turut Dimeriahkan 5 Penyanyi Jebolan KDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/33/2967834/hajatan-rakyat-di-cibinong-dibuka-dengan-kesenian-khas-jawa-barat-rO6b4bkLmU.jpg
Hajatan Rakyat di Cibinong Dibuka dengan Kesenian Khas Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/33/2967611/alam-ganjar-interaksi-bareng-kawan-tuli-dan-influencer-di-pantai-kupang-KZXrzBTCcS.jpeg
Alam Ganjar Interaksi Bareng Kawan Tuli dan Influencer di Pantai Kupang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement