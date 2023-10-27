Alasan Ari Lasso Tertawakan Ahmad Dhani saat Menikahi Mulan Jameela

JAKARTA - Pertemanan Ari Lasso dan Ahmad Dhani memang tak perlu diragukan lagi. Saking dekatnya, mereka saling memberi nasehat, termasuk soal asmara.

Ari Lasso pernah tertawa ketika Dhani memutuskan menikah dengan Mulan Jameela. Hal ini bermula ketika Ahmad Dhani ternyata terkena karma.

Ahmad Dhani ternyata pernah melarang Ari Lasso menikah dengan istrinya saat ini, Vita Dessy. Sebab saat itu, Vita berstatus janda.

"Vita (Vita Dessy, istri Ari Lasso) kan janda, aku tuh ngelarang benar-benar. Gue bilang, 'Ngapain sih sama janda'," kata Ahmad Dhani mengutip dari YouTube stasiun televisi swasta.

Larangan Ahmad Dhani bukan tanpa alasan. Dhani menilai keputusan Ari Lasso akan berdampak kepada Dewa 19.

"Dewa itu penggemarnya banyak loh, groupies-groupies kita yang masih single banyak," sambung Ari Lasso.

