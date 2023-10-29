Advertisement
Daniel Mananta Sempat Takut Disangka Penyuka Sesama Jenis Gara-gara Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:00 WIB
JAKARTA - Daniel Mananta mengungkap alasan di balik keputusannya segera menikah ketika memasuki usia 30 tahun. Usia tersebut dinilai matang untuk berumah tangga bagi seorang pria.

Daniel merasa takut akan muncul dugaan bahwa dirinya adalah lelaki penyuka sesama jenis. Dugaan ini bisa saja muncul lantaran dia tak kunjung memiliki pasangan.

"Pas baru nikah pun awal-awal karena alasan yang salah. Gua nikah karena gua takut dibilang suka sesama jenis,"ujar Daniel Mananta saat berbincang dengan Prilly Latuconsina, dikutip dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Minggu, (29/10/2023).

Selain itu, alasan lainnya adalah pertanyaan yang terus dibombardir oleh orangtuanya. Kegelisahan mengenai pertanyaan 'kapan nikah?' ternyata juga pernah menghantui pikiran Daniel Mananta.

Pertanyaan 'kapan nikah' memang kerap kali membuat seseorang jengkel. Pasalnya, pernikahan dinilai sebagai ranah pribadi yang seharusnya bukan menjadi urusan orang lain, bahkan orangtua sendiri.

"Yang kedua bokap nyokap gue yang tanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah," sambungnya.

