Audisi Trending Star I Choose You Usung Teknologi Proto Hologram Epic dari V2 Indonesia

JAKARTA - Trending Star, ajang pencarian bakat menyanyi digital pertama di Indonesia yang diinisiasi StarHits dan YouTube Music Indonesia masuk ke babak pemilihan 10 besar. Pekan lalu, episode perdana I Choose You telah tayang di channel YouTube HITS Records.

Ada 30 peserta yang tampil di hadapan empat juri: vocal coach Indra Aziz, komika Raditya Dika, penyanyi Andmesh, dan Mahalini. Disponsori XL Axiata, Trending Star I Choose You (Road to Top 10), menghadirkan teknologi Proto Hologram Epic milik V2 Indonesia.

Dengan tekonologi hologram realistik, Top 120 seakan hadir secara langsung di hadapan para juri lewat display berukuran 86 inci dengan resolusi LCD4K. Dengan teknologi tersebut, juri bisa merasakan kehadiran, bahasa tubuh, dan suara peserta.

Seperti peserta, Robby Purba selaku host I Choose You pun ditampilkan secara virtual dalam box Proto Hologram Epic milik V2 Indonesia di hadapan para juri. Indra, Raditya, Andmesh, dan Mahalini pun memberikan kesan mereka tampil dalam acara tersebut.

"Dari judul programnya saja, kita sudah tahu bahwa ajang Trending Star ini mencari seseorang yang tak hanya bisa beryanyi namun juga punya aura bintang di dalam dirinya," kata Indra Aziz.

Raditya Dika menambahkan, "Aku memang tidak bisa menilai kualitas bernyanyi peserta. Tapi aku juga kan seorang penampil ya. Jadi sebagai juri, aku akan melihat power bintang si peserta. Mereka passionate enggak dalam menampilkan dirinya?"

Sementara Andmesh Kamaleng mencari seorang bintang yang memiliki musikalitas berbeda dengan kebanyakan penyanyi. "Selain musikalitasnya bagus, dia juga harus bernyanyi dengan jujur," imbuh pelantun Hanya Rindu tersebut.