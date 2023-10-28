Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kontestan MasterChef Indonesia Season 11 Panik Lihat Bahan Menu Silken Tofu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |20:23 WIB
Kontestan MasterChef Indonesia Season 11 Panik Lihat Bahan Menu Silken Tofu
Masterchef Season 11 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - MasterChef Indonesia season 11 telah memasuki babak sembilan besar yang akan tayang pada Sabtu dan Minggu, (28-29/10/2023) di RCTI. Di challenge pertama nanti, akan ada misteri box di setiap bench masing masing kontestan. Di challenge pertama ini para kontestan terlihat sangat tegang, karena arahan juri yang ingin hidangan tidak cukup hanya enak saja, tapi ingin lebih lagi dari yang sebelumnya.

Saat dibuka misteri box, ternyata berisikan silken tofu, yakni tahu yang tidak dikeringkan dan tidak ditekan saat proses pembuatannya, sehingga memiliki kadar air tertinggi dari semua jenis tahu lainnya. Namun di tantangan ini, bahan silken tofu tersebut harus dijadikan hidangan dessert.

 BACA JUGA:

 Kontestan MasterChef Indonesia Season 11 Panik Lihat Bahan Menu Silken Tofu

Hal itu membuat kontestan terlihat panik karena kurang terbiasa membuat dessert dengan berbahan silken tofu. Juri memberikan waktu kepada kontestan untuk mengolah silken tofu ini selama 45 menit. Akan tetapi lain halnya dengan Dhifa yang terlihat nyaman saat membuat bahan dessert kali ini karena sudah terbiasa mengolah dessert.

Kebanyakan kontestan mengolah silken tofu dengan campuran gula dan juga buah buahan. Namun juri memberikan beragam penilaian, sebab ada juga yang gagal dan juga ada yang berhasil.

Masuk ke challenge 2, adalah lanjutan dari challenge 1 dimana pemenang dari challenge pertama bisa langsung lolos ke babak berikutnya dan bebas dari pressure test. Terlihat di challenge kedua, ada 3 keranjang yang ada di depan podium juri. Para kontestan terlihat bingung karena terlihat keranjang kosong yang ada di depan juri.

Di challenge kedua ini, ketiga keranjang yang kosong ini akan diisi oleh ketiga juri, dan juri yang akan mencari bahan sendiri kedalam pantry. Waktu memasak diberikan hanya 45 menit. Bahan-bahan yang dipilih oleh juri membuat kontestan kebingungan, karena butuh kreatifitas untuk menyatukan kondimen yang harus kontestan masak. Dari challenge kedua ini akan ada 4 kontestan yang gagal dan melanjutkan tantangannya ke pressure test.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement