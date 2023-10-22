Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Capres Ganjar Pranowo Hadiri Acara Kilau Raya MNCTV 32, Studio RCTI+ Bergemuruh

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:59 WIB
Capres Ganjar Pranowo Hadiri Acara Kilau Raya MNCTV 32, Studio RCTI+ Bergemuruh
Ganjar Pranowo di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV32 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo menghadiri acara Kilau Raya MNCTV 32. Ini membuat Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, bergemuruh.

Ganjar Pranowo tiba di MNC Studios sekitar pukul 19.46 WIB, setelah menerjang kemacetan Jakarta, pada Sabtu (21/10/2023). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hadir dengan menggunakan outfit santai, kemeja hitam dengan kaus putih.

Capres Ganjar Pranowo Hadiri Acara Kilau Raya MNCTV 32, Studio RCTI+ Bergemuruh

Setelah berbincang dengan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo langsung masuk ke studio RCTI+. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat penonton yang hadir langsung pada malam puncak Kilau Raya MNCTV 32 terkejut.

"Pak Ganjaaaaaarr," teriak penonton yang tak menyangka bisa melihat langsung Capres yang diusung oleh PDIP dan didukung oleh Partai Perindo.

Sikap Capres Ganjar yang ramah terhadap semua orang membuatnya sangat mudah untuk disukai oleh banyak orang. Ia pun melambaikan tangannya kepada seluruh penonton.

Bahkan, Ganjar tak segan untuk berjabat tangan dengan penonton yang dilewatinya saat akan menuju kursi yang sudah disiapkan untuknya.

"Terima kasih!! Terima kasih!!," ucap Ganjar Pranowo kepada para penonton malam puncak Kilau Raya MNCTV 32.

Konser spektakuler Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 diramaikan oleh sederet artis, penyanyi, dan band papan atas yang tentu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa setia MNCTV.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement