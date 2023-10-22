Capres Ganjar Pranowo Hadiri Acara Kilau Raya MNCTV 32, Studio RCTI+ Bergemuruh

JAKARTA- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo menghadiri acara Kilau Raya MNCTV 32. Ini membuat Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, bergemuruh.

Ganjar Pranowo tiba di MNC Studios sekitar pukul 19.46 WIB, setelah menerjang kemacetan Jakarta, pada Sabtu (21/10/2023). Mantan Gubernur Jawa Tengah itu hadir dengan menggunakan outfit santai, kemeja hitam dengan kaus putih.

Setelah berbincang dengan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Ganjar Pranowo langsung masuk ke studio RCTI+. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat penonton yang hadir langsung pada malam puncak Kilau Raya MNCTV 32 terkejut.

"Pak Ganjaaaaaarr," teriak penonton yang tak menyangka bisa melihat langsung Capres yang diusung oleh PDIP dan didukung oleh Partai Perindo.

Sikap Capres Ganjar yang ramah terhadap semua orang membuatnya sangat mudah untuk disukai oleh banyak orang. Ia pun melambaikan tangannya kepada seluruh penonton.

Bahkan, Ganjar tak segan untuk berjabat tangan dengan penonton yang dilewatinya saat akan menuju kursi yang sudah disiapkan untuknya.

"Terima kasih!! Terima kasih!!," ucap Ganjar Pranowo kepada para penonton malam puncak Kilau Raya MNCTV 32.

Konser spektakuler Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 diramaikan oleh sederet artis, penyanyi, dan band papan atas yang tentu ditunggu-tunggu oleh para pemirsa setia MNCTV.