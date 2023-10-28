Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Original Series Radio Episode 3: Ari Irham Ikuti Ritual Rahasia?

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |13:01 WIB
Original Series Radio Episode 3: Ari Irham Ikuti Ritual Rahasia?
Serial Radio Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ Originals series terbaru berjudul Radio kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series bergenre horror thriller ini bisa disaksikan melalui link ini.

Radio dibintangi oleh Ari Irham sebagai Dhanu, Marsha Aruan sebagai Laras, Masayu Anastasia sebagai Marini, Nabila Atmaja sebagai Hanny, Emil Kusumo sebagai Alif, Siwon Kwik sebagai Bimo, dan Zidan El Hafiz sebagai Anton.

Radio bercerita tentang Dhanu, sang pembunuh berantai yang terbiasa menerima kekerasan fisik dan non fisik untuk melindungi ibunya. Ia mengaku selama membunuh mendapatkan bisikan dari sebuah siaran radio pada seorang jurnalis investigasi. Tak disangka, ada rahasia yang lebih mengerikan dibalik itu semua.

 Original Series Radio Episode 3: Ari Irham Ikuti Ritual Rahasia?

Episode 3 series Radio membawa misteri kematian Teguh yang dirumorkan oleh warga desa karena adanya perselingkuhan dan korupsi. Dhanu merasa bersalah pada Hanny yang diejek oleh teman-teman lain karena kematian ayahnya.

Laras mencium dugaan bahwa ada yang membantu Dhanu selama ini. Pengakuan warga bahwa ada kejanggalan ketika seorang anak pernah melihat ritual rahasia di suatu tempat di desa.

Tak seorang pun yang tahu bahwa ada kegiatan tersebut di desa, bahkan tak ditemukan siaran radio yang memutarkan lagu jadul yang sering di dengar oleh Dhanu.

Halaman:
1 2
