Lirik Lagu dan Chord Gitar Dawai dari Fadhilah Intan

JAKARTA - Penyanyi Fadhilah Intan merilis lagu Dawai, pada 18 Agustus 2023. Lagu itu merupakan salah satu OST dalam film Air Mata di Ujung Sejadah arahan Key Mangunsong. Lagu ini diciptakan oleh Hendro Djasmoro dan Albert Juwono.

Video musik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 11,98 juta kali di YouTube dan mendulang 6,8 juta pendengar di Spotify. Penasaran dengan lirik lagu dan chord gitar Dawai? Berikut ulasan Okezone selengkapnya.

DAWAI-FADHILAH INTAN

Intro

Am F Fm E

Am

Tujuh tahun sudah

F

Kau buatku percaya

Dm

Dengan keyakinan

E

Yang semu membiru

Am

Tenggelamku dalam

F

Sebuah kepalsuan

Dm

Yang kau rajut untuk

E

Membalut malu

Reff

Am Dm

Dawai, yang telah lama kupetik