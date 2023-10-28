JAKARTA - Penyanyi Fadhilah Intan merilis lagu Dawai, pada 18 Agustus 2023. Lagu itu merupakan salah satu OST dalam film Air Mata di Ujung Sejadah arahan Key Mangunsong. Lagu ini diciptakan oleh Hendro Djasmoro dan Albert Juwono.
Video musik lagu tersebut sudah ditonton lebih dari 11,98 juta kali di YouTube dan mendulang 6,8 juta pendengar di Spotify. Penasaran dengan lirik lagu dan chord gitar Dawai? Berikut ulasan Okezone selengkapnya.
DAWAI-FADHILAH INTAN
Intro
Am F Fm E
Am
Tujuh tahun sudah
F
Kau buatku percaya
Dm
Dengan keyakinan
E
Yang semu membiru
Am
Tenggelamku dalam
F
Sebuah kepalsuan
Dm
Yang kau rajut untuk
E
Membalut malu
Reff
Am Dm
Dawai, yang telah lama kupetik