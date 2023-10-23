Pasang 3 Ring Seharga Rp500 Juta, Hotman Paris: Klien Saya yang Bayar

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, mengabarkan kondisi kesehatannya di momen perayaan ulang tahun yang ke-64, pada Jumat, 20 Oktober kemarin. Suami dari Agustianne Marbun itu mengaku sudah memasang tiga ring di jantungnya.

Hotman mengatakan tindakan medis itu dilakukan karena adanya penyumbatan.

"Kemarin tiba-tiba ngecek, walaupun nggak ada gejala tiba harus di cincin 3 di ring jadi baru dua minggu lalu di ring 3. (Setelah dipasang) Kata dokternya darahnya lancar terawat," ujar Hotman Paris di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pengacara yang dikenal memiliki banyak asisten pribadi ini merasakan sakit dibagian belakang telinganya. Oleh karenanya, Hotman pun memutuskan untuk berkonsultasi ke dokter.

Setelah dicek, ternyata pembuluh darahnya nyaris putus.