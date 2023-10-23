Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pasang 3 Ring Seharga Rp500 Juta, Hotman Paris: Klien Saya yang Bayar

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |10:03 WIB
Pasang 3 Ring Seharga Rp500 Juta, Hotman Paris: Klien Saya yang Bayar
Hotman Paris pasang tiga ring di jantung (Foto: Instagram/hotmanparisofficial)
JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, mengabarkan kondisi kesehatannya di momen perayaan ulang tahun yang ke-64, pada Jumat, 20 Oktober kemarin. Suami dari Agustianne Marbun itu mengaku sudah memasang tiga ring di jantungnya.

Hotman mengatakan tindakan medis itu dilakukan karena adanya penyumbatan.

"Kemarin tiba-tiba ngecek, walaupun nggak ada gejala tiba harus di cincin 3 di ring jadi baru dua minggu lalu di ring 3. (Setelah dipasang) Kata dokternya darahnya lancar terawat," ujar Hotman Paris di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Pengacara yang dikenal memiliki banyak asisten pribadi ini merasakan sakit dibagian belakang telinganya. Oleh karenanya, Hotman pun memutuskan untuk berkonsultasi ke dokter.

Setelah dicek, ternyata pembuluh darahnya nyaris putus.

Halaman:
1 2
