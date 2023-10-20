Hotman Paris Hutapea Kecup Mesra Istri di Hari Ulang Tahun ke-64

JAKARTA - Momen Hotman Paris Hutapea mencium istrinya, Agustianne Marbun, di acara ulang tahunnya yang ke-64, menyita perhatian tamu undangan di H Club, SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2023).

Acara tersebut tampaknya menjadi momen paling istimewa dalam hidup sang pengacara. Tidaklah mengherankan, karena semua orang yang tersayang hadir memberikan ucapan selamat.

"Di sini ada keluarga saya, pertama ada Frank, dia lulusan hukum di Inggris, kedua Felicia, juga pengacara lulusan Inggris dan bekerja di kantor pengacara inggris. Jadi dia lawyer di Inggris, sudah bisa praktek di Inggris. Terakhir, yang ketiga masih menikmati hari-hari bulan madu, sekali lagi terima kasih," tutur Hotman Paris Hutapea.

Mulai dari sahabat hingga keluarga, semuanya ikut memeriahkan momen bersejarah ini.

Hotman juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah menjadi teman hidupnya selama ini. "Kepada istri saya, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau kadang-kadang saya nakal," kata Hotman kemudian mencium istrinya.

"Nggak kadang-kadang tapi sering," sahut Agustianne Marbun.