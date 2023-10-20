Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Hutapea Kecup Mesra Istri di Hari Ulang Tahun ke-64

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:10 WIB
Hotman Paris Hutapea Kecup Mesra Istri di Hari Ulang Tahun ke-64
Hotman Paris Hutapea kecup mesra istri di momen ulang tahun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Momen Hotman Paris Hutapea mencium istrinya, Agustianne Marbun, di acara ulang tahunnya yang ke-64, menyita perhatian tamu undangan di H Club, SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2023).

Acara tersebut tampaknya menjadi momen paling istimewa dalam hidup sang pengacara. Tidaklah mengherankan, karena semua orang yang tersayang hadir memberikan ucapan selamat.

"Di sini ada keluarga saya, pertama ada Frank, dia lulusan hukum di Inggris, kedua Felicia, juga pengacara lulusan Inggris dan bekerja di kantor pengacara inggris. Jadi dia lawyer di Inggris, sudah bisa praktek di Inggris. Terakhir, yang ketiga masih menikmati hari-hari bulan madu, sekali lagi terima kasih," tutur Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris Hutapea Kecup Mesra Istri di Hari Ulang Tahun ke-64

Mulai dari sahabat hingga keluarga, semuanya ikut memeriahkan momen bersejarah ini.

Hotman juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah menjadi teman hidupnya selama ini. "Kepada istri saya, saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau kadang-kadang saya nakal," kata Hotman kemudian mencium istrinya.

"Nggak kadang-kadang tapi sering," sahut Agustianne Marbun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173656/hotman_paris-2u6c_large.jpg
Razman Nasution Divonis 1,5 Tahun Penjara, Hotman Paris: Seharusnya Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158508/razman_arif_nasution-kpGA_large.jpg
Razman Nasution Tuding Hotman Paris Giring Opini terkait Kasus Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153596/hotman_paris-afxA_large.jpg
Pacu Jalur Riau Mendunia, Hotman Paris ke Anak Muda: Kamu Harus Tampil Beda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132835/hotman_paris-Siz7_large.jpg
4 Sumber Kekayaan Hotman Paris, Pengacara yang Tawarkan Bantuan pada Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3132007/paula_verhoeven-oJr5_large.jpg
Hotman Paris Minta Paula Verhoeven Ajukan Banding Cerai usai Dituduh Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131890/hotman_paris-5EMz_large.jpg
Hotman Paris Tawarkan Paula Verhoeven Jadi Aspri: Saya Akan Bikin Kamu Ceria
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement