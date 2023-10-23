DJ Biddy Rela Putus Sekolah Demi Jadi DIsk Jockey

JAKARTA - Biddy Amalia alis DJ Biddy menjadi salah satu musisi yang kerap tampil di berbagai klub malam di Indonesia. Lahir di Malang pada 1 Mei 1998, DJ Biddy mengaku bahwa ada cukup banyak hal yang harus ia korbankan demi meraih karier profesional sebagai seorang Disk Jockey.

Berawal dari seringnya ia tampil di kelab malam sebagai dancer, DJ Biddy mengaku mulai tertarik dengan dunia DJ. Ia bahkan sampai menjalani sekolah khusus DJ di kota kelahirannya.

"Dulunya aku suka main ke tempat clubbing dan beberapa kali isi event dancer. Nggak lama aku tertarik untuk belajar DJ di salah satu sekolah di Malang, namanya Spincodes Indonesia," ujar DJ Biddy.

"Aku pilih karier seperti ini juga karena dari kecil sudah hobi banget denger musik. Dulu ayahku kalau dirumah sering putar lagu DJ. Jadi pas udah besar pengen bisa menguasai berbagai macam musik DJ," sambungnya.

Saking tertariknya dengan dunia DJ, Biddy bahkan sampai rela tak melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Hal tersebut dilakukannya agar bisa berkarier dan mendapatkan uang dari ketertarikannya dengan dunia DJ.

"Aku rela putus kuliah dengan catatan harus bisa menghasilkan uang dari DJ. Jadi udah ada niat buat fokus DJ dan gimana caranya bisa dikenal sama banyak orang," ucapnya.