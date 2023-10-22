Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Inul Daratista Tampil Apik di Depan Capres Ganjar Pranowo saat Kilau Raya MNCTV 32

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:42 WIB
Inul Daratista Tampil Apik di Depan Capres Ganjar Pranowo saat Kilau Raya MNCTV 32
Inul Daratista di MNCTV (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Inul Daratista turut memeriahkan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 yang digelar pada Sabtu 21 Oktober 2023 di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tak sendirian, Inul Daratista tampil bersama sang suami Adam Suseno dan sang putra Yusuf Ivander Damares. Mereka begitu kompak mengenakan busana berwarna gold.

Ini menjadi penampilan pertama bagi Ivander Damares memainkan piano dan tampil di atas panggung.

Inul Daratista Tampil Apik di Depan Capres Ganjar Pranowo saat Kilau Raya MNCTV 32

Penampilan keluarga Inul Daratista itu semakin spesial karena disaksikan oleh Hary Tanoesoedibjo selalu Executive Chairman MNC Group dan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo.

"Ternyata anakku bisa main kayak gini, keren kan," ucap Inul Daratista di atas panggung.

Terlihat, Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo begitu menikmati lagu L.O.V.E - Nat King Cole yang dibawakan oleh Inul Daratista tersebut.

Setelah menyelesaikan penampilannya, Ivander Damares mengutarakan rasa cintanya kepada sang ibu dan ayah.

"I love you may I love you pah," kata remaja 14 tahun tersebut.

Tak dipungkiri tampil di depan banyak orang terlebih ada sosok penting di depannya membuat Ivan begitu gugup. Kendati begitu ia berhasil memberikan penampilan yang luar biasa.

"Untuk awal-awal itu nervous saat tampil di panggung tu, baru pertama kali aja pengen lagi," tutur Ivan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement