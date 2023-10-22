Inul Daratista Tampil Apik di Depan Capres Ganjar Pranowo saat Kilau Raya MNCTV 32

JAKARTA - Penyanyi Inul Daratista turut memeriahkan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 yang digelar pada Sabtu 21 Oktober 2023 di Studio RCTI+ Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Tak sendirian, Inul Daratista tampil bersama sang suami Adam Suseno dan sang putra Yusuf Ivander Damares. Mereka begitu kompak mengenakan busana berwarna gold.

Ini menjadi penampilan pertama bagi Ivander Damares memainkan piano dan tampil di atas panggung.

Penampilan keluarga Inul Daratista itu semakin spesial karena disaksikan oleh Hary Tanoesoedibjo selalu Executive Chairman MNC Group dan Calon Presiden RI Ganjar Pranowo.

"Ternyata anakku bisa main kayak gini, keren kan," ucap Inul Daratista di atas panggung.

Terlihat, Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo begitu menikmati lagu L.O.V.E - Nat King Cole yang dibawakan oleh Inul Daratista tersebut.

Setelah menyelesaikan penampilannya, Ivander Damares mengutarakan rasa cintanya kepada sang ibu dan ayah.

"I love you may I love you pah," kata remaja 14 tahun tersebut.

Tak dipungkiri tampil di depan banyak orang terlebih ada sosok penting di depannya membuat Ivan begitu gugup. Kendati begitu ia berhasil memberikan penampilan yang luar biasa.

"Untuk awal-awal itu nervous saat tampil di panggung tu, baru pertama kali aja pengen lagi," tutur Ivan.

