Ganjar Pranowo Pastikan Industri Kreatif Dorong Anak Mudah Indonesia Capai Kesuksesan

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Perindo mengatakan industri kreatif Indonesia semakin berkembang.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32, di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 21 Oktober 2023.

Capres Ganjar Pranowo mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengenai industri kreatif. Ia menuturkan bahwa industri tersebut semakin maju dan menjadi dorongan bagi anak-anak muda Indonesia untuk mencapai kesuksesan.

"Mas Sandi ini sudah sangat tahu ya (industri kreatif), beliau sudah turun di banyak tempat. Saya juga sempat menjadi pelaku (industri kreatif) di daerah," kata Ganjar saat ditemui di MNC Studios, Sabtu (21/10/2023).

"Jadi inilah ekonomi baru yang akan mendorong anak-anak muda yang punya talenta hebat itu, bisa mendapatkan banyak hal," sambungnya.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pada perayaan ulang tahun MNCTV, telah diperlihatkan perkembangan industri kreatif di Indonesia yang melibatkan anak muda.

