Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ganjar Pranowo Pastikan Industri Kreatif Dorong Anak Mudah Indonesia Capai Kesuksesan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:48 WIB
Ganjar Pranowo Pastikan Industri Kreatif Dorong Anak Mudah Indonesia Capai Kesuksesan
Ganjar Pranowo di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV32 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Perindo mengatakan industri kreatif Indonesia semakin berkembang.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32, di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu 21 Oktober 2023.

Capres Ganjar Pranowo mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengenai industri kreatif. Ia menuturkan bahwa industri tersebut semakin maju dan menjadi dorongan bagi anak-anak muda Indonesia untuk mencapai kesuksesan.

Ganjar Pranowo Pastikan Industri Kreatif Dorong Anak Mudah Indonesia Capai Kesuksesan

"Mas Sandi ini sudah sangat tahu ya (industri kreatif), beliau sudah turun di banyak tempat. Saya juga sempat menjadi pelaku (industri kreatif) di daerah," kata Ganjar saat ditemui di MNC Studios, Sabtu (21/10/2023).

"Jadi inilah ekonomi baru yang akan mendorong anak-anak muda yang punya talenta hebat itu, bisa mendapatkan banyak hal," sambungnya.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pada perayaan ulang tahun MNCTV, telah diperlihatkan perkembangan industri kreatif di Indonesia yang melibatkan anak muda.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement