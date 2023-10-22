HUT Ke-32, Maju Terus MNCTV!

JAKARTA – MNCTV, salah satu stasiun televisi milik MNC Group merayakan hari jadi ke-32 dalam Malam Puncak Kilau Raya di Jakarta, Sabtu (21/10/2023). Acara semakin semarak dengan kehadiran sejumlah tokoh, termasuk Bacapres Ganjar Pranowo.

Selain Ganjar, hadir juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno. Acara ini juga dimeriahkan oleh sederet artis ternama Tanah Air yang tampil di atas panggung. Kehadiran Bacapres yang didukung Partai Perindo ini langsung membuat suasana Studio RCTI+ semakin ramai.

“Kehadiran Bacapres RI 2024 Pak Ganjar Pranowo disambut histeria ribuan penonton yang menyaksikan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 di Studio RCTI+, Jakarta. Luar biasa! Selamat Ulang Tahun ke-32, MNCTV. Maju terus!,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Minggu (22/10/2023).