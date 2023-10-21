Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ganjar Pranowo Tampil Santai di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |21:07 WIB
Ganjar Pranowo Tampil Santai di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32
Ganjar Pranowo tampil santai di Mallam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32. Tak sendiri, dia datang bersama Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Liliana Tanoesoedibjo, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Dalam momen itu, Ganjar Pranowo tampil santai memakai inner hitam dipadukan dengan kemeja yang dijadikan sebagai outer. Kemudian dia menambahkan celana hitam dan sneakers.

Ganjar terlihat tampan malam ini dengan tampilan rambut rapi. Tak lupa dia memberikan senyum manisnya.

Tak hanya itu, akan banyak kolaborasi dan game show dari para bintang yang penuh dengan kejutan.

Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

Telusuri berita celebrity lainnya
