Sinopsis Film Bullet Head, Gagalnya Aksi Perampokan

JAKARTA - Sinopsis film Bullet Head akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Bullet Head adalah film thriller kriminal Amerika-Bulgaria tahun 2017 yang ditulis dan disutradarai oleh Paul Solet dan dibintangi oleh Adrien Brody, Antonio Banderas, dan John Malkovich.

Sinopsis Film Bullet Head

Kilas balik yang diselingi terjadi pada Perro de Presa Canario, seekor mastiff besar, dari arena adu anjing, serta pemiliknya, Blue, yang telah menganiaya anjing tersebut untuk membuatnya berkelahi. Meskipun tumbuh besar dan menghadapi banyak anjing lawan dalam satu pertandingan, anjing tersebut terluka, dan Blue memerintahkan pawangnya untuk menurunkannya.

Setelah perampokan yang gagal, pengemudi yang melarikan diri dari empat orang awak mungkin tertembak karena ada tiga lubang peluru yang terlihat di jendela samping pengemudi. Mobil yang melarikan diri terlihat tidak terkendali dan kemudian menabrak gudang yang ditinggalkan, dengan pengemudinya terlihat tewas, kepalanya bersandar pada kemudi. Tiga penjahat lainnya, Stacy, Walker, dan Gage berlindung di gudang. Stacy menghubungi pengemudi lain, tetapi mereka tidak akan dijemput sampai cuaca panas mereda keesokan harinya. Saat Stacy dan Walker mendiskusikan cara memecahkan brankas curian, Gage sedang dalam keadaan putus asa dan putus asa untuk menembak.

Gage terungkap telah mengacaukan perampokan tersebut ketika dia meninggalkan jabatannya untuk mencuri obat dari apotek. Saat mereka menunggu pagi, Stacy memikirkan pacarnya Grace yang telah meninggalkannya bertahun-tahun sebelumnya, namun memintanya untuk bergabung dengannya. Stacy ragu untuk meninggalkan kehidupan kriminal. Walker menceritakan kepada Stacy sebuah kisah ketika dia masih muda; perampokan yang gagal membuatnya mencuri sejumlah ikan dari toko hewan peliharaan sebagai hadiah untuk putrinya. Namun semua ikan air tawar mati di air asin, namun ikan air asin tetap bertahan.