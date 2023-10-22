Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Final Destination, Sulitnya Melawan Takdir

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |20:30 WIB
Sinopsis Film The Final Destination, Sulitnya Melawan Takdir
Sinopsis Film The Final Destination (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Final Destination akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film horor supernatural Amerika tahun 2009 yang ditulis oleh Eric Bress dan disutradarai oleh David R. Ellis. The Final Destination adalah seri keempat dalam seri film Final Destination dan sekuel mandiri kedua setelah Final Destination 3 (2006), dan dibintangi oleh Bobby Campo, Shantel VanSanten, dan Mykelti Williamson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 27% dari 99 kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut, dengan rating rata-rata 4,1/10.

 BACA JUGA:

 Sinopsis Film The Final Destination

Sinopsis Film The Final Destination

Pada tahun 2009, mahasiswa Nick O'Bannon menonton balapan mobil bersama pacarnya Lori Milligan dan teman mereka Hunt Wynorski dan Janet Cunningham di McKinley Speedway untuk liburan semester mereka. Nick mendapat firasat akan adanya kecelakaan di arena pacuan kuda yang mengirimkan puing-puing ke tribun, menyebabkan bagian depannya runtuh.

Ketika Nick panik, perkelahian terjadi dan beberapa orang meninggalkan stadion, termasuk Lori, Hunt, Janet, sopir truk derek rasis Carter Daniels, ibu Samantha Lane, mekanik Andy Kewzer, pacarnya Nadia Monroy, dan penjaga keamanan George Lanter. Saat Nadia mencaci-maki kelompok tersebut, sebuah ban nyasar terbang keluar stadion dan memenggal kepalanya.

Pada salah satu malam setelah kecelakaan itu, Carter pergi ke rumah George untuk membakar salib di halaman rumahnya, menyalahkan penjaga karena mencegah dia menyelamatkan istrinya Cynthia di speedway, tapi truk dereknya membakarnya dan menyebabkan dia terseret ke bawah. jalan sebelum meledak. Keesokan harinya, Samantha meninggalkan salon kecantikan ketika sebuah batu yang didorong oleh mesin pemotong rumput ditembakkan ke matanya, membunuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement