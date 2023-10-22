Sinopsis Film The Final Destination, Sulitnya Melawan Takdir

JAKARTA - Sinopsis film The Final Destination akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ini adalah film horor supernatural Amerika tahun 2009 yang ditulis oleh Eric Bress dan disutradarai oleh David R. Ellis. The Final Destination adalah seri keempat dalam seri film Final Destination dan sekuel mandiri kedua setelah Final Destination 3 (2006), dan dibintangi oleh Bobby Campo, Shantel VanSanten, dan Mykelti Williamson.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes melaporkan bahwa 27% dari 99 kritikus memberikan ulasan positif untuk film tersebut, dengan rating rata-rata 4,1/10.

BACA JUGA:

Sinopsis Film The Final Destination

Pada tahun 2009, mahasiswa Nick O'Bannon menonton balapan mobil bersama pacarnya Lori Milligan dan teman mereka Hunt Wynorski dan Janet Cunningham di McKinley Speedway untuk liburan semester mereka. Nick mendapat firasat akan adanya kecelakaan di arena pacuan kuda yang mengirimkan puing-puing ke tribun, menyebabkan bagian depannya runtuh.

Ketika Nick panik, perkelahian terjadi dan beberapa orang meninggalkan stadion, termasuk Lori, Hunt, Janet, sopir truk derek rasis Carter Daniels, ibu Samantha Lane, mekanik Andy Kewzer, pacarnya Nadia Monroy, dan penjaga keamanan George Lanter. Saat Nadia mencaci-maki kelompok tersebut, sebuah ban nyasar terbang keluar stadion dan memenggal kepalanya.

Pada salah satu malam setelah kecelakaan itu, Carter pergi ke rumah George untuk membakar salib di halaman rumahnya, menyalahkan penjaga karena mencegah dia menyelamatkan istrinya Cynthia di speedway, tapi truk dereknya membakarnya dan menyebabkan dia terseret ke bawah. jalan sebelum meledak. Keesokan harinya, Samantha meninggalkan salon kecantikan ketika sebuah batu yang didorong oleh mesin pemotong rumput ditembakkan ke matanya, membunuhnya.