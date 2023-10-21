Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Malam Mingguan di Kilau Raya MNCTV 32

Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Malam Mingguan di HUT MNCTV (Foto: Ayu/MPI)

JAKARTA - Perayaan ulang tahun MNCTV ke-32 digelar begitu meriah dan spektakuler pada Sabtu (21/10/2023).

Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 turut dihadiri oleh Executive chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Calon Presiden Republik (Cawapres) 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Ganjar Pranowo tiba di Studio RCTI+ dengan mengenakan kemeja hitam pukul 19.50 WIB, langsung disambut hangat oleh Hary Tanoesoedibjo beserta istri, Liliana Tanoesoedibjo.

Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Ganjar maupun Hary Tanoesoedibjo, mereka hanya melempar senyum sambil memasuki Studio.

Saat tiba di studio, penonton pun langsung riuh bersorak-sorai menyambut kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan pria 54 tahun tersebut.

Mereka begitu antusias melihat sosok capres di tengah-tengah ratusan penonton di malam minggu ini.