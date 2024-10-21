Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

HUT Ke-33 MNCTV Hadirkan Konser Road To Kilau Raya K33setiaan, Libatkan Musisi Ternama Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:43 WIB
HUT Ke-33 MNCTV Hadirkan Konser Road To Kilau Raya K33setiaan, Libatkan Musisi Ternama Indonesia
HUT Ke-33 MNCTV hadirkan konser Road To Kilau Raya K33setiaan, libatkan musisi ternama Indonesia. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA – Ada yang spesial di malam puncak perayaan HUT ke-33 MNCTV Road To Kilau Raya K33setiaan, Senin (21/10/2024). Sederet musisi ternama Indonesia menampilkan pertunjukan spesial mereka.

Acara HUT ke-33 MNCTV yang digelar spektakuler ini, disiarkan langsung oleh MNCTV dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Konser Kilau Raya K33setiaan menjadi salah satu pertunjukan yang dinantikan masyarakat Indonesia.

Tantan Sumartana, Managing Director MNCTV mengungkap akan ada penampilan dari pedangdut papan atas Tanah Air, seperti Inul Daratista hingga King Nassar yang siap mengguncang panggung HUT ke-33 MNCTV.

Tantan Sumartana, Managing Director MNCTV. (Foto: MNCTV)
Tantan Sumartana, Managing Director MNCTV. (Foto: MNCTV)

“Hari ini perayaan ulang tahun MNCTV yang ke-33 dengan tema kesetiaan, kami akan suguhkan penampilan yang spektakuler dan menampilkan artis-artis papan atas dan dangdut ya, mulai dari Inul Daratista Happy Asmara, King Nassar juga ada,” kata Tantan di Studio RCTl+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (21/10/2024).

Tantan menjelaskan perayaan HUT ke-33 MNCTV ini selalu berbeda dan menyajikan kejutan spektakuler setiap tahunnya. Konsep yang diusung juga pastinya meriah dan patut disaksikan penonton setia MNCTV.

“Pastinya tiap tahun ada inovasi baru, dari konsep tata suara, panggung, dan artinya akan jadi suatu suguhan yang bisa jadi belum pernah dilihat pemirsa di rumah,” ucapnya.

 

