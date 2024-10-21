Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

HUT MNCTV Spektakuler, JKT48 hingga King Nassar Guncang Konser Road To Kilau Raya K33setiaan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |22:25 WIB
HUT MNCTV spektakuler, JKT48 hingga King Nassar guncang konser Road To Kilau Raya K33setiaan. (Foto: MNCTV)
JAKARTA - Sederet musisi ternama Indonesia sukses mengguncang panggung malam puncak perayaan HUT ke-33 MNCTV Road To Kilau Raya K33setiaan malam ini, Senin (21/10/2024). Salah satunya yang dinantikan ialah perform dari idol group, JKT48 yang sukses bikin penonton ikut bernyanhi bersama.

JKT48 membawakan sederet lagu hits-nya seperti Baby Baby Baby, Heavy Rotation dan masih banyak lagi. JKT48 tampil enerjik dan bikin penonton asyik bernyanyi dan berjoget bersama.

Tak hanya itu, penampilan para pedangdut Indonesia juga sukses menggoyang konser Road To Kilau Raya K33setiaan. Penampilan King Nassar yang spektakuler berhasil bikin penonton joget bersama.

Bak seorang raja, King Nassar tampil di atas panggung dengan busana glamor dan bernyanyi bersama pedangdut lainnya seperti Ayu Ting Ting, Happy Asmara hingga Elvy Sukaesih. Lagu Mati Lampu bikin penonton semakin bergoyang dan bersemangat.

Kejutan yang dihadirkan juga tak sampai di situ. Ada pula momen Ayu Ting Timg mengajak duet sang putri, Bilqis ke atas panggung. Mereka tampil memukau dan kompak. Suara merdu Bilqis pun sukses menghipnotis para penonton.

Dilanjutkan dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting yang juga bernyanyi bersama JKT48. Lagu Fortune Cookies dibawakan dengan epic oleh Ayu dan JKT48 di atas panggung Road To Kilau Raya K33setiaan.

 

