Armada dan Iyeth Bustami Siap Goyang Kilau Raya MNCTV K33setiaan

Armada dan Iyeth Bustami Siap Goyang Kilau Raya MNCTV K33setiaan. (Foto: MNCTV)

JAKARTA - MNCTV menggaet deretan musisi papan atas di konser Kilau Raya K33setiaan, pada 21 Oktober mendatang. Tak hanya penampilan solo, konser itu akan menyuguhkan duet istimewa.

Salah satunya kolaborasi band Armada dengan Iyeth Bustami sang Queen Melayu. Duet mereka akan dimeriahkan oleh pedangdut jebolan Kontes Dangdut Indonesia (KDI), Kontes Primadona Pantura, dan Kontes Suara Bintang.

Armada dipastikan akan membawakan sederet tembang hits mereka, seperti Mau Dibawa Kemana, Asal Kau Bahagia, hingga Pergi Pagi Pulang Pagi. Penasaran akan seperti apa duet Rizal cs dan Iyeth Bustami?

Jangan lewatkan Kilau Raya K33setiaan yang akan disiarkan langsung oleh MNCTV dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 21 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB.

Konser Kilau Raya MNCTV K33setiaan akan dipandu oleh Irfan Hakim, Ramzi, Rian Ibram, Vega Darwanti, dan Angel Karamoy. Selain Armada dan Iyeth Bustami, konser ini juga dimeriahkan sederet penyanyi ternama.

Sebut saja Radja, JKT48, Elvy Sukaesih, Iis Dahlia, Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Nassar, Happy Asmara, Anwar BAB, Limbad, Aisha Keem, serta jebolan program pencarian bakat MNCTV.*

(SIS)