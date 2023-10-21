Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora Buka Panggung Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32 Lewat Rungkad

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:59 WIB
JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting dan Lesti Kejora menjadi pembuka di Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32. Dalam acara tersebut, kedua pedangdut ini berduet dan membawakan lagu berjudul Rungkad.

Mengenakan busana nuansa hitam, Ayu Ting Ting tampil glamor memakai outer warna hitam dengan aksen bling bling dipadukan dengan inner merah. Tak sampai situ, ibunda dari Bilqis Khumairah ini juga menambahkan baret hitam bling bling yang membuatnya makin stylish.

Sementara itu, Lesti terlihat memakai satu set inner hitam dan rok tutu dipadukan dengan outer bling-bling. Hijabnya juga dia memakai warna hitam. Ibu satu anak ini terlihat begitu memesona.

Kemudian Lesti juga berduet dengan sang suami Rizky Billar dan Farel Prayoga membawakan lagu berjudul Domba Kuning. Tak hanya sekedar menyanyi, mereka juga nampak enerjik sambil berjoget bersama.

Malam Puncak Kilau Raya MNCTV 32

