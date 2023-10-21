Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher Pamer Kedekatan dengan Bule, Netizen Ramai Kasihani Adzam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:30 WIB
Nathalie Holscher Pamer Kedekatan dengan Bule, Netizen Ramai Kasihani Adzam
Nathalie Holscher pamer kedekatan dengan pria bule (Foto: Instagram/nathalieholscher)
A
A
A

JAKARTA - Nathalie Holscher kembali memiliki gandengan baru, pasca-hubungannya dengan Yogi Ilham berakhir. Berbeda dengan pria-pria sebelumnya, kini ibu satu anak itu tampak tengah dekat dengan seorang bule.

Hal itu terlihat dari unggahan terbaru Nathalie Holscher di akun TikTok miliknya. Dalam unggahan itu terlihat Nathalie Holscher memamerkan kedekatannya dengan pria tersebut.

Tak hanya dekat dengan Nathalie, pria bule yang belum diketahui identitasnya itu juga sudah dekat dengan Adzam.

Dalam video tersebut, pria bule itu bahkan menggendong Adzam sembari menghalangi Nathalie Holscher agar tidak berjoget di depan kamera.

Nathalie Holscher

Halaman:
1 2
