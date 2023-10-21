Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Setahun Dipenjara, Ahmad Dhani Ciptakan 1.800 Lagu untuk Ari Lasso

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |08:30 WIB
Setahun Dipenjara, Ahmad Dhani Ciptakan 1.800 Lagu untuk Ari Lasso
Ahmad Dhani ciptakan 1.800 lagu untuk Ari Lasso selama 1 tahun di penjara. (Foto: Instagram/@ari_lasso)
JAKARTA - Berapa banyak lagu yang diciptakan Ahmad Dhani selama setahun dipenjara? Sebagai musisi papan atas, founder band Dewa 19 itu meninggalkan jejak tak terhapuskan yang menginspirasi banyak pendengar sepanjang 3 dekade terakhir. 

Berkarier selama 37 tahun, Ahmad Dhani sudah menciptakan banyak lagu bersama Dewa 19 dan artis lain. Namun Ari Lasso mengungkapkan, suami Mulan Jameela itu bahkan menciptakan 1.800 lagu selama 1,5 tahun di dalam penjara. 

Lagu-lagu tersebut merupakan hadiah dari Dhani untuk Lasso yang sembuh dari kanker. “Dia itu orang yang paling konsisten menyemangati saya untuk sembuh. Dengan cara yang sangat unik,” kata Lasso dalam YouTube Najwa Shihab, pada 12 Februari 2023. 

Ahmad Dhani, menurut pelantun Perbedaan itu, mengerjakan lagu-lagu tersebut dengan sangat baik. “Dia mengerjakan 1.800 lagu lengkap dengan video klipnya dan audio berkualitas HD. Semua digarapnya di dalam penjara,” imbuh Lasso.

 Ahmad Dhani ciptakan 1.800 lagu untuk Ari Lasso selama setahun di penjara. (Foto: Instagram/@ari_lasso)

Mendengar hal tersebut, Najwa Shihab mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana Ahmad Dhani bisa melakukan hal tersebut di dalam penjara. Pertanyaan itu kemudian dijawab Lasso dengan seloroh, “Kirim orang.” 

Ahmad Dhani yang duduk persis di samping Ari Lasso hanya tertawa mendengar selorohan sahabatnya itu. Namun Dhani tak menjelaskan lebih jauh bagaimana dia membuat ribuan lagu selama 1 tahun dipenjara.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
