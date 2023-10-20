5 Kesenian Tradisional Kabupaten Karanganyar, Kampung Halaman Calon Presiden Ganjar Pranowo

JAKARTA - Kabupaten Karanganyar merupakan tempat kelahiran Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Karanganyar terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya sekitar 14 kilometer di sebelah Timur kota Surakarta. Kabupaten ini juga memiliki kesenian tradisional yang menarik.

Negara Indonesia memang kaya akan kesenian di tiap daerahnya. Karanganyar bukan pengecualian, Kabupaten ini memiliki kesenian tradisional yang sangat beragam. Dari kesenian tarian, tembang mocopat, hingga kesenian unik tradisional lainnya.

Artikel ini akan membahas 5 kesenian khas Karanganyar yang perlu kalian ketahui!

1. Tarian Kencar-Kencar

Kabupaten Karanganyar menyimpan tarian tradisional khasnya tersendiri. Tarian tersebut dinamakan tarian Kencar- Kencar. Tarian ini dimainkan oleh 138 personil yang biasanya dibawakan oleh siswa SMA dan SMP, dengan durasi yang cukup panjang, yaitu hingga 15 menit.

Tarian Kencar merupakan tarian yang mengisahkan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Adipura karena berhasil menjaga kebersihan kotanya. Tarian Kencar-Kencar sendiri merupakan salah satu karya cipta dari mantan Bupati Karanganyar yaitu Rina Iriani Sri Ratnaningsih.

2. Tarian Jaran Gedrug

Berbeda dengan tarian kencar-kencar yang diperankan oleh para gadis, tarian Jaran Gedrug dibawakan oleh laki-laki. Tarian ini berkembang dengan pesat di Kabupaten Karanganyar. Penari menggunakan pakaian prajurit dan berkuda, guna menggambarkan sejarah kepahlawanan dalam berperang mengusir para penjajah dari Belanda.