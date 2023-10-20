Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Indonesia Kita Gelar Pentas Calon Lawan, Ini Maknanya

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:01 WIB
Indonesia Kita Gelar Pentas Calon Lawan, Ini Maknanya
Indonesia Kita gelar pentas Calon Lawan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pementasan teater berjudul Calon Lawan akan diselenggarakan oleh Indonesia Kita di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), pada Jumat (21/10/2023) pukul 20.00 WIB. Pertunjukan ini akan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 21 - 22 Oktober 2023.

Agus Noor, selaku penulis dan Direktur Artistik, menyatakan bahwa drama Calon Lawan merupakan rangkaian cerita yang mendahului tahun politik 2024.

"Sebentar lagi ramai pesta elektoral. Kita akan melihat kontestasi pemimpin untuk mendapatkan panggung pemberitaan. Dan biasanya pada saat itulah, para pemimpin membutuhkan panggung sebagai seni sebagai bagian yang meramaikan panggung politik mereka," ujar Agus Noor dalam konferensi pers di Graha Bakti Budaya, TIM, Jumat (21/10/2023).

Indonesia Kita Gelar Pentas Calon Lawan, Ini Maknanya

"Acara-acara seni banyak digelar dan diadakan dalam keriuhan politik, tetapi semua itu hanya menjadi cara untuk mengundang dan menghibur massa,” sambung dia.

Di sisi lain, Butet Kartaredjasa, berharap bahwa pementasan teater Calon Lawan akan menjadi ajang penyegaran bagi masyarakat dan para calon presiden sebelum bersaing dalam pemilihan Presiden tahun 2024.

"Calon Lawan sarana menyambut kontestasi Pemilu dengan santai, gembira, dan tentunya tetap kompak dalam perbedaan pilihan dan pendapat. Tidak perlu sampai harus berseteru di level horizontal. Marilah kita terus bersatu dalam kebhinekaan kita," jelas Butet.

Lebih rinci, cerita Calon Lawan memperlihatkan dunia pertarungan bawah tanah di mana kelompok-kelompok bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Pertarungan antara dua kelompok yang kuat berulang kali terjadi, melibatkan para ahli terbaik dari kedua belah pihak.

"Lakon Calon Lawan ini kami harapkan bisa mengajak para penonton untuk menyambut pesat elektoral nanti dengan santai, gembira dan tentunya kompak dalam hal pilihan dan pendapat," tutur Butet Kartaredjasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/406/3016539/kesenian_lokal_pandeglang-Vaut_large.JPG
Mengenal Kesenian Lokal Pandeglang Lewat Festival Tanjung Jaya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/206/2913501/diproduseri-happy-salma-kemendikbudristek-rilis-10-episode-drama-audio-misteri-nusantara-GDstjBe1GH.jpeg
Diproduseri Happy Salma, Kemendikbudristek Rilis 10 Episode Drama Audio Misteri Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/206/2905376/pentas-calon-lawan-ingatkan-masyarakat-menjaga-persatuan-YFzfDZqXwW.jpg
Pentas Calon Lawan Ingatkan Masyarakat Menjaga Persatuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2905326/5-kesenian-tradisional-kabupaten-karanganyar-kampung-halaman-calon-presiden-ganjar-pranowo-bpkjWObEz1.jpg
5 Kesenian Tradisional Kabupaten Karanganyar, Kampung Halaman Calon Presiden Ganjar Pranowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/206/2868562/200-penari-dan-finalis-indonesian-idol-meriahkan-pagelaran-sabang-merauke-wUxCopftng.jpeg
200 Penari dan Finalis Indonesian Idol Meriahkan Pagelaran Sabang Merauke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/206/2867509/mengintip-keberagaman-indonesia-di-pagelaran-sabang-merauke-pahlawan-nusantara-AUe2m81aTz.jpeg
Mengintip Keberagaman Indonesia di Pagelaran Sabang Merauke Pahlawan Nusantara
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement