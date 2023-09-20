Siti Badriah Berhenti Konsumsi Nasi Usai Jalani Operasi Tumor Kelenjar Getah Bening

JAKARTA - Penyanyi dangdut Siti Badriah baru-baru ini menjalani operasi pengangkatan tumor kelenjar getah bening. Usai menjalani operasi tersebut, istri dari Krisjiana Baharudin ini mengaku sudah mulai berhenti mengkonsumsi nasi.

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, pelantun Lagi Syantik ini mengaku bahwa dirinya sendirilah yang berusaha untuk mengurangi konsumsi nasi dan menggantinya dengan karbohidrat lain atau lebih memperbanyak protein. Padahal, dokter yang merawatnya sama sekali tak melarangnya untuk mengkonsumsi makanan apapun.

"Nggak ada, sama aja, karena kan emang dokternya juga bilang aku nggak ada pantangan untuk makan," ujar Siti Badriah.

"Gerak, aktivitas aku nggak ada pantangan, jadi sama aja sih, sebenernya udah biasa aja," sambungnya.

Selain nasi, wanita yang akrab disapa Sibad ini juga mulai mengurangi konsumsi mie instan. Ia juga lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan sehat, sekaligus menerapkan pola diet.

Oleh karenanya, Siti kini lebih fokus memperbanyak asupan protein yang masuk ke tubuhnya, dibandingkan dengan karbohidrat.

"Emang kurang bagus untuk kesehatan kan mie instan, lebih baik makan makanan yang sehat. Jadi sekarang Siti mulai makan makanan sehat," beber Krisjiana.

"Dia udah nggak makan nasi malahan sekarang, sekalian diet. (Gantinya nasi) protein, ayam, daging," lanjutnya.

"Ikan, telur, aku jarang juga mie instan, kadang-kadang aja kalau emang lagi pengen," timpal Sibad.

Sementara itu, tumor kelenjar getah bening yang sempat diidap Sibad awalnya dikira muncul lantaran ia kerap mengkonsumsi makanan cepat saji. Namun, Sibad justru membantah hal tersebut, mengingat ia sendiri cukup jarang menyentuh makanan kurang sehat tersebut.