Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pengalaman Spiritual Jesenn Jelang Karya Baru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |01:54 WIB
Pengalaman Spiritual Jesenn Jelang Karya Baru
Pengalaman Spiritual Jesenn Jelang Karya Baru (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Jesenn belakangan ini terlihat aktif membagikan nyanyian rohaninya. Baru-baru ini, ia berbagi cerita tentang pesan dari ayahnya yang meminta agar ia tidak lupa untuk melayani.

Jesenn menceritakan momen ketika ia duduk berdua dengan ayahnya di meja makan melalui TikTok. Dalam percakapan itu, terungkap keinginan ayahnya agar Jesenn bisa melayani di gereja. "Mungkin karena keterbatasan waktu dan hal-hal lainnya, saya belum bisa memenuhi permintaan ayah saya," ujarnya.

Pengalaman Spiritual Jesenn Jelang Karya Baru

Jesenn juga mengakui dirinya belum merasa cukup siap untuk melayani di gereja. Namun, hal ini kemudian dibicarakan kembali dengan ayahnya, yang menyarankan agar Jesenn melayani melalui media sosial yang dimilikinya. Keputusan ini kemudian menjadi titik balik bagi Jesenn, karena terjadi banyak interaksi dari pengguna, dengan unggahan ibadahnya di TikTok yang mencapai lebih dari 150 ribu suka.

Dia juga bersyukur karena ibadahnya memberikan dampak luar biasa bagi para pendengarnya. Suaranya sendiri telah digunakan oleh berbagai kalangan dan dalam berbagai aktivitas.

“Saya merasa sangat senang jika bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekarang," ujarnya.

Karena penggemarnya, ia berencana untuk mengarsipkan beberapa video dan mengunggahnya di YouTube.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement