Pengalaman Spiritual Jesenn Jelang Karya Baru

JAKARTA - Jesenn belakangan ini terlihat aktif membagikan nyanyian rohaninya. Baru-baru ini, ia berbagi cerita tentang pesan dari ayahnya yang meminta agar ia tidak lupa untuk melayani.

Jesenn menceritakan momen ketika ia duduk berdua dengan ayahnya di meja makan melalui TikTok. Dalam percakapan itu, terungkap keinginan ayahnya agar Jesenn bisa melayani di gereja. "Mungkin karena keterbatasan waktu dan hal-hal lainnya, saya belum bisa memenuhi permintaan ayah saya," ujarnya.

Jesenn juga mengakui dirinya belum merasa cukup siap untuk melayani di gereja. Namun, hal ini kemudian dibicarakan kembali dengan ayahnya, yang menyarankan agar Jesenn melayani melalui media sosial yang dimilikinya. Keputusan ini kemudian menjadi titik balik bagi Jesenn, karena terjadi banyak interaksi dari pengguna, dengan unggahan ibadahnya di TikTok yang mencapai lebih dari 150 ribu suka.

Dia juga bersyukur karena ibadahnya memberikan dampak luar biasa bagi para pendengarnya. Suaranya sendiri telah digunakan oleh berbagai kalangan dan dalam berbagai aktivitas.

“Saya merasa sangat senang jika bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekarang," ujarnya.

Karena penggemarnya, ia berencana untuk mengarsipkan beberapa video dan mengunggahnya di YouTube.

