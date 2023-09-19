Mimpi Jesenn Terwujud, Lagunya Capai 1 Juta Stream

JAKARTA - Solois Jesenn sedang berbahagia. Lagunya yang berjudul Beruntung sukses di pasaran dan industri musik Indonesia. Lagunya berhasil meraih 1 juta pendengar di Spotify.

Kemudian, lagu yang melibatkan emosi complicated ini juga sudah memiliki ratusan ribu penonton untuk video klipnya. Satu juta pendengar ini, menjadi salah satu resolusi yang ada di bucket list Jesenn.

Setiap orang jelas memiliki banyak impian untuk setiap tahunnya. Begitu juga dengan Jesenn yang memiliki impiannya sendiri. “Poin ketiganya, saya pengen punya satu lagu yang hits satu juta streams, dan baru dikabulkan sekarang,” ujarnya.

“Senang banget sih, ngerasa kaya Tuhan dengar doa saya, walau waktunya (mengabulkan) suka-suka Dia gitu,” lanjutnya.

Jesenn juga mengaku, ke depannya akan ada resolusi baru lagi yang ditulis. Ia ingin bisa mempertahankan eksistensinya di belantika musik Indonesia.

“Saya ngerasa bersyukur aja gitu, ada di industri musik ini. Coba kalau kemarin saya berhenti saat 2022. Saya nggak ngerti lagi sih, mungkin saya nggak ngerasain hari ini,” tuturnya.

Keberadaannya di titik ini, tentu melalui hal sulit yang nggak diketahui banyak orang. Sebelum bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), di tahun 2022 ia sempat merilis album bertajuk ‘Jilid 1’ dan memiliki prestasi yang lumayan untuk pendengar di setiap lagunya. Salah satunya adalah ‘Berlabuh’. Namun sayangnya, hal tersebut membuat Jesenn kurang percaya diri akan kemampuan bermusiknya.

“Rasanya kaya nggak punya pandangan masa depan di musik gitu,” katanya.

