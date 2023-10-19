Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Ben Kasyafani yang Diduga Terlibat Aliran Sesat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |20:35 WIB
Biodata dan agama Ben Kasyafani yang diduga ikut aliran sesat (Foto: Okezone)
Biodata dan agama Ben Kasyafani yang diduga ikut aliran sesat (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ben Kasyafani kini tengah diisukan terlibat dalam aliran sesat, setelah muncul pengakuan dari mantan jamaahnya.

Dua mantan jamaah yang diwakili oleh kuasa hukum Ichwan Toni telah mengirim surat somasi kepada Ben. Dalam surat somasi tersebut, kedua mantan jamaah tersebut menyatakan bahwa ajaran dalam aliran tersebut sangat tidak sejalan dengan akidah Islam.

Selain Ben, nama artis Ida Royani juga ikut disebut dalam surat somasi tersebut. Keduanya pernah megakui sebagai bagian dari ajaran tersebut dalam sebuah video di YouTube.

Biodata dan Agama Ben Kasyafani yang Diduga Terlibat Aliran Sesat

"Saya akan bacakan tentang pesan terbuka kepada dua publik figur ternama yaitu Ida Royani dan Ben Kasyafani. Dalam hal ini patut diduga keterkaitannya dengan suatu ajaran yang diduga menyimpang," ujar Ichwan Toni dikutip dari tayangan YouTube Seleb Oncam News.

Diketahui Ben Kasyafani adalah seorang artis yang memulai karier dari dunia presenter. Ia sempat menjadi VJ MTV di awal kariernya.

