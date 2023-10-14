Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indra Bekti dan Aldila Jelita Akui Telah Menikah Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |23:01 WIB
Indra Bekti dan Aldila Jelita Akui Telah Menikah Lagi
Aldila Jelita dan Indra Bekti menikah lagi (Foto: IG Dila)
JAKARTA - Setelah sempat mengelak, akhirnya Indra Bekti dan Aldila Jelita mengaku mereka telah menikah ulang, usai bercerai.

Indra Bekti dan Aldila Jelita menikah ulang pada Agustus 2023, setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus cerai pernikahan mereka pada April 2023.

"Iya kami sudah menikah lagi 25 Agustus 2023," kata Indra Bekti di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Terkini perempuan yang akrab disapa Dila ini menjelaskan bahwa sebenarnya ia tidak bermaksud untuk menutupi perihal rujuknya dengan Indra Bekti.

"Gak ada niat enggak ngasih tahu namanya juga balikan, dengan niat baik dan baru yaudah balik lagi," jelas Aldila Jelita.

Dengan kejadian yang menimpa keluarga kecilnya itu, pernikahannya dengan Indra Bekti langgeng hingga maut memisahkan.

"Ya semoga kami sampai maut memisahkan dan akan terus belajar menjadi lebih baik lagi," tambah Aldila Jelita.

Ibu dua anak ini juga ogah memikirkan apa kata orang lain. Saat ini ia dan Indra Bekti akan saling menguatkan satu sama lain.

"Biarin aja, orang mau ngomong apa biarin kita,saling menguatkan saling percaya itu yang paling penting," tegas Aldila Jelita.

"Jalanin apa yang ada di depan nggak banyak bermimpi jalanin aja," pungkasnya.

