HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baru Rujuk, Aldila Jelita Mendadak Marah Gegara Kelakuan Indra Bekti

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |13:02 WIB
Baru Rujuk, Aldila Jelita Mendadak Marah Gegara Kelakuan Indra Bekti
Aldila Jelita marah gegara kelakuan Indra Bekti (Foto: Instagram @indrabekti)
A
A
A

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi rujuk sejak 25 Agustus 2023. Bahkan baru-baru ini, Bekti sempat merayakan anniversary pernikahannya dengan Dilla yang ke-13.

Lucunya, belum dua bulan rujuk, pria yang akrab disapa Bekti ini sudah kembali membuat istrinya marah. Pasalnya, Bekti terlihat mengkonsumsi makanan yang dilarang oleh Dila.

Hal tersebut diketahui dari unggahan di akun Instagram Story milik Indy Barends. Di sela-sela pekerjaannya bersama Bekti, Indy Barends tampak membocorkan kelakuan bapak dua anak tersebut, saat tengah mengkonsumsi makanan yang dilarang.

Dalam video tersebut terdengar Bekti merengek dan meminta agar wanita yang akrab disapa Tendy itu berhenti merekamnya. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia tahu jika Dila akan marah padanya saat mengetahui hal tersebut. 

Indra Bekti

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
