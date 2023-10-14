Advertisement
HOT GOSSIP

Kata Aldila Jelita saat Rujuk dengan Indra Bekti Tak Direstui Ibunda

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |22:01 WIB
JAKARTA - Indra Bekti telah menikahi Aldila Jelita untuk yang kedua kalinya, setelah mereka bercerai.

Pada 25 Agustus 2023, Indra Bekti resmi menikah kembali dengan Aldila Jelita di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Rujuknya Indra Bekti dan Aldila Jelita sempat diwarnai dengan drama sengit. Lantaran ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman tidak merestui, putrinya kembali ke Indra Bekti.

Kata Aldila Jelita saat Rujuk dengan Indra Bekti Tak Direstui Ibunda

Terkait hal tersebut, perempuan yang akrab disapa Dila ini enggan berkomentar banyak.

"Aku tidak akan jawab," kata Aldila Jelita di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Alih-alih memikirkan restu orangtua, Aldila Jelita kini justru fokus untuk menata kembali hidupnya bersama Indra Bekti dan kedua anaknya.

Terpenting baginya, ia dan Indra Bekti harus saling menguatkan satu sama lain.

"Biarin aja, orang mau ngomong apa. Kita saling menguatkan, saling percaya itu yang paling penting," tegas Aldila Jelita.

