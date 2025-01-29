Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |10:20 WIB
Kabar Duka, Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia
Ibu Sambung Indra Bekti Meninggal Dunia. (Foto: Instagram/Indra Bekti)
JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Indra Bekti. Ibu sambung sang presenter, Setyo Partini, meninggal dunia, pada Rabu (29/1/2025) dini hari.

Kabar duka tersebut dibagikan langsung oleh Indra Bekti melalui status WhatsApp pribadinya. Dia mengunggah foto wajah sang ibu lengkap dengan pengumuman kabar duka.

Indra Bekti
Ibu sambung Indra Bekti meninggal dunia. (Foto: Instagram/Indra Bekti)

"Telah berpulang ke Rahmatullah Setyo Partini Binti Warimun, pada Rabu, 29 Januari 2025 pukul 01.35 WIB," tulis Indra Bekti seperti dikutip pada Rabu (29/1/2025).

Dalam pengumuman itu, Bekti menyebut sang ibu mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Muhammadiyah. Akan tetapi ia belum mengungkapkan penyebab kepergian sang ibu.

Rencananya, jenazah Setyo Partini akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan, siang ini. "Mohon doanya untuk ibuku," tutur sang presenter.

(SIS)

