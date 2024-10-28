Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |12:55 WIB
Umrah Bareng, Indra Bekti Berharap Pernikahan dengan Aldilla Jelita Semakin Solid
Indra Bekti Doakan Pernikahan dengan Aldilla Jelita di Tanah Suci Usai Rujuk. (Foto: Instagram/Indra Bekti)
JAKARTA - Indra Bekti dan Aldilla Jelita tengah menjalani ibadah umrah bersama kedua anak mereka. Keluarga ini diketahui berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, pada 27 Oktober silam.

“Alhamdulillah, Allah masih kasih kami kesempatan untuk umrah bareng. Sebelumnya kan hanya berdua saja sama Dilla, sekarang bawa anak-anak. Kami umrah sampai 8 November. Jadi singgah ke Dubai dulu baru ke Madinah dan Mekkah,” ujar Bekti.

Indra Bekti juga menyebut, kedua anaknya sangat antusias bisa menjalani umrah. Pasalnya, ini merupakan impian Anabell dan Dafania, sekaligus menjadi perjalanan umrah perdana untuk kedua anaknya.

Selama menjalani umrah, Indra Bekti mengaku, akan membawa keluarganya untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW yang terletak di Madinah. Di Tanah Suci, sang presenter mengaku, akan mendoakan rumah tangganya.

“Doa dan harapan saya, semoga kami selamanya bersama Bunda Dilla, sampai maut memisahkan. Anak-anak juga bisa tercapai semua cita-citanya dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang,” ujar Indra Bekti.

Indra Bekti, Aldila Jelita dan anak-anak
Indra Bekti dan Aldila Jelita ajak kedua anak mereka umrah bareng. (Foto: Instagram/Indra Bekti)

