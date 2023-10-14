Jawaban Sule saat Ditanya Anak soal Rencana Nikah Lagi

JAKARTA - Komedian Sule saat ini masih betah menyandang status duda setelah bercerai dengan mantan istrinya, Nathalie Holscher. Namun siapa sangka, Sule pernah ditanya soal rencana menikah lagi oleh anak-anaknya.

"Misalkan iseng-iseng bertanya sama anak-anak sih ada. 'Misalkan Njan udah gede, Ferdi juga udah gede, Adzam sama Mamanya bentar lagi juga gede, terus ayah sama siapa?'," kata Sule saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Pemilik nama lengkap Entis Sutisna itu pun membeberkan jawabannya soal pertanyaan tersebut.

"Yaudah nyari aja ayah (perempuan) yang benar-benar bisa menerima ayah," ujarnya.

Sule saat ini mengaku tengah menjalin kedekatan dengan seorang wanita. Namun, dia enggan membeberkan siapa sosok wanita yang tengah dekat dengannya.

"Belum mungkin (berpikir untuk menikah), kalau yang dekat ya ada, cuma kan aku tipikal ibaratnya kalau belum pasti ya nggak perlu gimana-gimana biasa aja," tuturnya.