Demi Anak, Sule Tak Lagi Ingin Berseteru dengan Nathalie Holscher

JAKARTA - Pelawak Sule memastikan sudah move on sepenuhnya dari sang mantan istri, Nathalie Holscher. Seperti diketahui, Pengadilan Agama Cikarang resmi memutus cerai pernikahan mereka, pada 10 Agustus 2022.

Karena itu, Sule mendukung jika mantan istrinya itu mau memulai hubungan asmara baru. "Kami saling mendoakan, sehingga tidak ada kebencian. Sejauh ini, kami baik-baik saja," ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 13 Oktober 2023.

Bapak lima anak tersebut memastikan, tidak menyimpan rasa cemburu pada sang mantan istri. Saat ini, fokus utamanya adalah bagaimana bisa mengasuh dan membersarkan putra mereka bersama-sama.

"Kasihan Adzam kalau orangtuanya bertengkar terus karena pasti akan ada jejak digitalnya. Karena itu, aku dan Nathalie harus ada effort untuk kebaikan anak," tutur komedian 46 tahun tersebut menambahkan.

Nathalie Holscher sebenarnya sudah dua kali go public dengan pria baru pasca-bercerai dari Sule. Pada November 2022, sekitar 2 bulan setelah resmi menjanda, dia menggandeng Fariz Utama yang ternyata mantan kekasihnya di masa lalu.

Akhir tahun 2022, hubungan tersebut kandas karena minimnya waktu bertemu dan adanya percekcokan. Sekitar 8 bulan kemudian, Nathalie Holscher mengakui tengah menjalin asmara dengan YouTuber asal Pekanbaru, bernama Ilham Prayogi.

Kemudian pada 27 September 2023, Yogi mengaku, sudah putus dari janda komedian Sule itu saat Live di Instagram. "Dia maunya sama laki-laki yang lebih tua. Kalau aku kan tidak memandang usia," ungkap sang YouTuber.