HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Sule Belum Ingin Nikah Lagi Usai Cerai dari Nathalie Holscher

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |21:01 WIB
Alasan Sule Belum Ingin Nikah Lagi Usai Cerai dari Nathalie Holscher
Sule belum kepikiran nikah lagi (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Entis Sutisna alis Sule ternyata belum berpikir untuk menikah lagi setelah bercerai dengan Nathalie Holscher. Akan tetapi, Sule memilih untuk tetap membuka hatinya.

Bahkan, Sule mengaku tengah dekat dengan seorang wanita. Meski begitu, dia belum bersedia membeberkan identitas wanita yang tengah dekat dengannya.

Alasan Sule Belum Ingin Nikah Lagi Usai Cerai dari Nathalie Holscher

"Belum mungkin (berpikir untuk menikah), kalau yang dekat ya ada, cuma kan aku tipikal ibaratnya kalau belum pasti ya nggak perlu gimana-gimana biasa aja," kata Sule saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Saat ini, Sule masih menganggap hubungannya dengan wanita tersebut untuk penyemangat hidup.

"Namanya juga laki-laki normal. Ya untuk penyemangat dalam hidup aku gitu kan, dalam kesendirian aku gitu kan, ibaratnya. ya kita jalanin aja lah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sule kembali menegaskan jika dirinya tidak memiliki target untuk menikah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
