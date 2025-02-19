Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |21:30 WIB
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: <i>I Don't Care!</i>
Sule Tanggapi Rumor Mahalini Hamil Duluan. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Sule menanggapi rumor yang menuding sang menantu hamil duluan sebelum dinikahi putranya, Rizky Febian, pada 10 Mei 2024.

Rumor tak sedap itu mencuat setelah netizen hitung-hitungan jarak pernikahan Mahalini dengan tanggal sang penyanyi melahirkan anak pertamanya.

Seperti diketahui, pelantun Sial itu melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, pada 15 Februari 2025. 

Terkait rumor tersebut, Sule mengaku, ogah ambil pusing. "I don't care! Sebagai kakek, yang penting anak dan menantu gue bahagia," ujarnya di Tendean, Jakarta Selatan, pada 18 Februari 2025.

Sule juga membantah spekulasi netizen yang menyebut cucunya terlahir prematur. Dia menegaskan, menurut hitung-hitungan medis, Baby Selina lahir setelah 9 bulan dalam kandungan. 

Terkait rumor tak sedap yang mengelilingi anak dan menantunya, sang komedian mengaku, hanya bisa menguatkan dan mengingatkan keduanya. 

"Saya bilang ke Iky, jangan khawatir dengan omongan jelek orang. Yang penting, kalian bahagia dengan kehadiran Selina," ujarnya.

Sule bersama keluarga
Sule Tanggapi Rumor Mahalini Hamil Duluan. (Foto: Instagram/@ferdinan_sule)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115239/sule_foto_ig-No7A_large.jpg
Kehadiran Cucu, Bikin Keluarga Sule Semakin Harmonis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement