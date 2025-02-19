Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!

JAKARTA - Komedian Sule menanggapi rumor yang menuding sang menantu hamil duluan sebelum dinikahi putranya, Rizky Febian, pada 10 Mei 2024.

Rumor tak sedap itu mencuat setelah netizen hitung-hitungan jarak pernikahan Mahalini dengan tanggal sang penyanyi melahirkan anak pertamanya.

Seperti diketahui, pelantun Sial itu melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan, pada 15 Februari 2025.

Terkait rumor tersebut, Sule mengaku, ogah ambil pusing. "I don't care! Sebagai kakek, yang penting anak dan menantu gue bahagia," ujarnya di Tendean, Jakarta Selatan, pada 18 Februari 2025.

Sule juga membantah spekulasi netizen yang menyebut cucunya terlahir prematur. Dia menegaskan, menurut hitung-hitungan medis, Baby Selina lahir setelah 9 bulan dalam kandungan.

Terkait rumor tak sedap yang mengelilingi anak dan menantunya, sang komedian mengaku, hanya bisa menguatkan dan mengingatkan keduanya.

"Saya bilang ke Iky, jangan khawatir dengan omongan jelek orang. Yang penting, kalian bahagia dengan kehadiran Selina," ujarnya.