HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |20:01 WIB
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur (Foto: IG Nathalie dan Sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule dan Nathalie Holscher kembali jadi sorotan. Namun kali ini, bukan karena konflik, melainkan karena kekompakan mereka yang justru membuat publik terkejut. 

Dalam sebuah momen santai yang kini viral di media sosial, Sule dan Nathalie tampak bersenda gurau dan menanggapi komentar miring netizen dengan santai.

"Pak Deddy, Pak Deddy ya. Nathalie nge-DJ, Pak Deddy. Mereka pada iri ya, kita bisa akur ya," kata Sule ketika live Tiktok bersama Nathalie Holscher, Kamis (29/5/2025).

Nathalie pun langsung menimpali, "Iya, mereka pada iri, kita bisa akur."

Sule dan Nathalie
Sule dan Nathalie

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
