Nathalie Holscher Dibully, Sule Siap Jadi Garda Terdepan Membela

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |15:01 WIB
Nathalie Holscher Dibully, Sule Siap Jadi Garda Terdepan Membela
Sule siap bela Nathalie Holscher (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Entis Sutisna atau yang akrab disapa Sule, menegaskan kalau dirinya bakal menjadi garda terdepan untuk membela mantan istrinya, Nathalie Holscher. Jka mantan istrinya dibully netizen melalui media sosial, Sula tak sungkan untuk hadir paling depan untuk membela.

Bukan tanpa alasan, Sule merasa harus menjaga Nathalie lantaran dirinya merupakan ibu dari anaknya, Adzam Andriansyah Sutisna.

"Ya iya saya kan udah mengimbau dari awal juga (untuk membela Nathalie) mau nggak mau ya dia tetap Mamanya Adzam lah," kata Sule saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Meski demikian, Sule mengaku sudah move on dari Nathalie Holscher. Dia juga mendukung jika nantinya Nathalie menjalin hubungan asmara lagi dengan pria lain.

