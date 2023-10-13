Move On, Sule Dukung Nathalie Holscher Punya Pacar Baru

JAKARTA - Komedian Entis Sutisna alias Sule, menegaskan dirinya sudah move on dari mantan istrinya, Nathalie Holscher. Dia bahkan mendukung jika sang mantan memiliki hubungan asmara lagi dengan pria lain.

"Ya iya masa kita udah pisah masih ada rasa cemburu, kalau udah enggak ya enggak aja," kata Sule saat ditemui di Kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Jum'at (13/10/2023).

Ayah Rizky Febian itu juga bakal memberikan doa terbaik untuk kehidupan Nathalie ke depan.

"Iya kan kita saling mendoakan ya senang aja gitu lho artinya kita tidak ada kebencian lah, kita masih baik-baik aja kok," ujarnya.